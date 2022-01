Äthiopien hebt Ausnahmezustand auf

Addis Abeba. Das äthiopische Kabinett hat am Mittwoch die Aufhebung des sechsmonatigen Ausnahmezustands beschlossen, bevor dieser ausläuft. Die Sicherheitslage im Land habe sich verändert, wie das Büro von Premier Abiy Ahmed in einer Erklärung mitteilte. Äthiopien hatte den Ausnahmezustand im November verhängt, nachdem die gegen die Regierung kämpfende Miliz TPLF erklärt hatte, einen Marsch auf die Hauptstadt Addis Abeba zu planen. »Wir haben jetzt ein Stadium erreicht, in dem die Bedrohungen durch reguläre Strafverfolgungsmechanismen neutralisiert werden können«, hieß es. (Reuters/jW)