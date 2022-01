Riad fliegt Luftangriffe auf Sanaa

Sanaa. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition hat ihre Angriffe auf Stellungen der Ansarollah im Jemen verstärkt. Dienstag nacht habe es mehrere Luftangriffe auf ein von den Ansarollah kontrolliertes Militärlager in der Hauptstadt Sanaa gegeben, berichtete der von den Aufständischen geführte Fernsehsender Al-Masirah. Es sei der zweite Tag in Folge gewesen, an dem die Koalition das Al-Siyanah-Wartungslager im Zentrum Sanaas attackiert habe. Die Luftangriffe erfolgten, nachdem die Ansarollah die Verantwortung für Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Einrichtungen in Saudi-Arabien und in den mit Riad verbündeten Vereinigten Arabischen Emiraten am Montag morgen übernommen hatten. (Xinhua/jW)