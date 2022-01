Lockdown-Partys: Johnson will nicht zurücktreten

London. Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Affäre um mutmaßliche »Lockdown-Partys« in seinem Regierungssitz nicht zurücktreten. Entsprechende Forderungen wies Johnson am Mittwoch während einer Fragerunde im Parlament zurück. Der Premier steht wegen der Berichte über mutmaßliche Verstöße gegen die Coronaregeln bei Partys im Amtssitz Downing Street unter Druck. Bald wird dazu ein interner Bericht der Staatssekretärin Susan Gray erwartet. Am Dienstag hatte auch die Polizei in London angekündigt, zu den mutmaßlichen Regelbrüchen zu ermitteln. (dpa/jW)