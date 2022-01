Russland setzt Nawalny auf Extremistenliste

Moskau. Der russische Föderale Finanzüberwachungsdienst (Rosfinmonitoring) hat den Oppositionellen Alexej Nawalny und 21 weitere Personen in das Register der Extremisten und Terroristen aufgenommen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag mit Verweis auf die Webseite der Behörde. Gegen viele der Betroffenen wurde ein Strafverfahren wegen ihrer Beteiligung an den Aktivitäten von Nawalnys »Antikorruptionsstiftung« eingeleitet, die in Russland als ausländischer Agent und extremistische Organisation eingestuft ist. (jW)