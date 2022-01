Tropensturm wütet in Madagaskar

Antananarivo. Beim Durchzug des Tropensturms »Ana« sind in Madagaskar offiziellen Angaben zufolge mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. In Mosambik gab es nach Behördenangaben vom Dienstag drei Tote durch das Unwetter, das im benachbarten Malawi die Stromversorgung lahmlegte. Der Sturm hatte sich Ende der vergangenen Woche über der Ostküste von Afrikas größter Insel Madagaskar gebildet. Heftige Regenfälle lösten Überflutungen und Schlammlawinen aus, die in der Hauptstadt Antananarivo zahlreiche Häuser zerstörten. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde wurden fast 65.000 Menschen obdachlos. (AFP/jW)