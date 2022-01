Bautzen: Impfpflicht wird nicht umgesetzt

Bautzen. In Sachsen hat der Vizelandrat des Landkreises Bautzen angekündigt, dass das Gesundheitsamt des Kreises die für Mitte März vorgesehene Coronaimpfpflicht für Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeheimen nicht durchsetzen wird. Das sagte Udo Witschas (CDU) am Montag abend in Bautzen. Zuvor hatte sich Landrat Michael Harig in einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gewandt und ihn aufgefordert, sich gegenüber dem Bund für eine Verschiebung oder Aufhebung der Impfpflicht einzusetzen, da diese »erkennbar zu größeren Problemen in der Versorgung und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen« führen werde. In Sachsen sind derzeit nach Angaben von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) rund 65 Prozent der etwa 300.000 Arbeitskräfte im medizinischen und pflegerischen Bereich geimpft. (dpa/jW)