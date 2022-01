Queere Priester fordern Arbeitsrechtsreform

Hamm. In einer öffentlichen Aktion haben sich 125 Priester und andere Beschäftigte der katholischen Kirche als queer geoutet und eine Reform des Arbeitsrechts gefordert. »Die Gemeindereferentin, die ihre Freundin heiraten will, verliert ihren Job«, sagte Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm laut dpa-Meldung von Montag. Das könne im Jahr 2022 unmöglich so bleiben. 20 katholische Verbände und Organisationen solidarisierten sich mit den Forderungen der Aktion »#OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst«. (dpa/jW)