Diakonie: Tarifvertrag für die Altenpflege

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erstmals in Hessen einen Tarifvertrag für diakonische Altenhilfeeinrichtungen geschlossen, der den rund 1.450 Beschäftigten Verbesserungen bringt. Die mit dem »Dienstgeberverband Diakonische Altenhilfe Hessen« erzielte Tarifvereinbarung löst zum 1. April die kircheninternen Arbeitsvertragsrichtlinien ab. »Der Abschluss in Hessen zeigt: Kirchen und Tarifverträge – das geht«, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Sie verwies darauf, dass auch in der Diakonie Niedersachsen seit einigen Jahren Tarifverträge bestehen. (jW)