Thierry Mugler verstorben

Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Facebook-Seite. Mugler, 1948 in Strasbourg geboren, gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier. Mit 20 Jahren kam er nach Paris, wo er zunächst als Ballettänzer arbeitete. Danach machte er sich als Designer selbstständig, arbeitete für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand. 1973 gründete er sein eigenes Label »Café de Paris«, ein Jahr später die Firma »Thierry Mugler«. (dpa/jW)