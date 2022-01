Fluggesellschaften gegen EU-Klimapaket

Frankfurt am Main. Ein Bündnis von 19 Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern hat am Montag eine Änderung des im vergangenen Jahr von der EU-Kommission beschlossenen Klimapakets gefordert. Das Bündnis, zu dem neben großen Flughafenbetreibern unter anderem Airlines der Lufthansa-Gruppe, Air France-KLM sowie die italienische ITA gehören, befürchtet Kostenvorteile für außereuropäische Gesellschaften. Das Paket »Fit for 55« soll den Luftverkehr bis 2050 emissionsfrei gestalten und sieht daher unter anderem verschärften Emissionshandel und eine Kerosinsteuer vor. (dpa/jW)