Emirate fangen zwei ballistische Raketen ab

Abu Dhabi. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zwei aus dem Jemen abgefeuerte Raketen zerstört. Das Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass es bei dem Angriff mit ballistischen Raketen »keine Opfer« gegeben habe. Der Militärsprecher der Ansarollah (»Huthis«), Dschahdscha Sari, teilte mit, man habe mit ballistischen Raketen und Drohnen Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Saudi-Arabien angegriffen. (dpa/jW)