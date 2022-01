Brüssel: 239 Festnahmen nach Ausschreitungen

Brüssel. Bei den teils gewaltsamen Protesten gegen die Coronamaßnahmen in Brüssel sind nach Angaben der belgischen Polizei am Sonntag mehr als 200 Menschen festgenommen worden. In 228 Fällen seien wegen der »Störung der öffentlichen Ordnung« die Personalien von Demonstranten aufgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Elf weitere Menschen seien wegen »Waffenbesitzes, Widerstands gegen die Ordnungskräfte und/oder Beschädigungen« in Polizeigewahrsam genommen worden. Am Sonntag hatten in Brüssel laut Polizei rund 50.000 Menschen aus dem In- und Ausland protestiert. (AFP/jW)