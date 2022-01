Syrien: Gefechte mit IS dauern weiter an

Damaskus. Nach dem Angriff der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) auf ein Gefängnis in der nordsyrischen Stadt Al-Hassaka dauern die Gefechte den fünften Tag in Folge an. Dabei wurden inzwischen laut einer Mitteilung der in Großbritannien ansässigen oppositionsnahen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« vom Montag mehr als 150 Menschen getötet, darunter 102 Dschihadisten und sieben Zivilisten. Die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte versuchen seit Tagen, das Gefängnis wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Ziel des Überfalls ist die Befreiung von Häftlingen. (dpa/jW)