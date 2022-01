Ermittlungen gegen Grünen-Bundesvorstand wegen Coronasonderzahlungen

Michael Kappeler/dpa Die Staatsanwaltschaft prüft, es sich bei den Sonderzahlungen des Bundesvorstandes an sich selbst um Untreue handelt (Die Grünen-Vorsitzendenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck in Berlin 17.10.2021)

Berlin. Die Parteiführung von Bündnis90/Die Grünen unter den scheidenden Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock ist ins Fadenkreuz der Justiz geraten. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die sechs Mitglieder des Bundesvorstandes wegen Coronasonderzahlungen in Höhe von 1.500 Euro, wie der Spiegel am Mittwoch berichtete. Die Behörde gehe dem Anfangsverdacht nach, dass es sich bei den Sonderzahlungen des Bundesvorstandes im Jahr 2020 an sich selbst um Untreue zum Nachteil der eigenen Partei gehandelt habe. Den Anstoß dafür hätten Strafanzeigen von Privatpersonen gegeben, die sich auf Presseberichte stützten. Ein Parteisprecher bestätigte auf Anfrage die Ermittlungen. (Reuters/jW)