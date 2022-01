»Wenn wir ihnen die Straßen überlassen, nehmen sie uns unsere Inseln, Wiesen und Omas«. Protest gegen Versammlung von Coronaleugnern und Neonazis. Heute, 24.1., 18 Uhr, Leipzig, am Völkerschlachtdenkmal, am Augustusplatz und an der Könneritzstr. 22, zudem startet um 17.30 Uhr eine Fahrraddemo vom Connewitzer Kreuz. Veranstalter: »Leipzig nimmt Platz«, Aktion Antifa Leipzig, »Aufruf 2019«, Die Linke Südwest

»Rebellion in Chile«. Diskussion über die sozialen Kämpfe in Chile. Heute, 24.1., 20 Uhr, Berlin, New Yorck im Bethanien, Mariannenplatz 2 a. Veranstalter: Anarchistisches Infocafé

»Pressefrühling und Profit. Wie westdeutsche Verlage 1989/90 den Osten eroberten«. Vortrag und Diskussion. Westdeutsche Großverlage übernahmen die ostdeutsche Presselandschaft und würgten damit die sich gerade formierende ostdeutsche Öffentlichkeit ab. Über Verlauf und Folgen referiert Dr. Mandy Tröger (Kommunikationswissenschaftlerin). Dienstag, 25.1., 18 Uhr, Onlineveranstaltung, Zugang unter: brandenburg.rosalux.de. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg

»Lichterkette zum Gedenktag an die Opfer des Holocausts«. Für ein solidarisches und gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus. Infos unter: www.lichterkette-pankow.de. Donnerstag, 27.1., 18 Uhr, Berlin, Berliner Str. 120. Veranstalter: VVN-BdA Pankow u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.