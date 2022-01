Italien: Draghi Favorit bei Präsidentschaftswahl

Rom. Hinter verschlossenen Türen beginnt in Rom an diesem Montag die Wahl des neuen italienischen Staatspräsidenten. Als Favorit bei der geheimen Abstimmung gilt Italiens Regierungschef Mario Draghi. Die siebenjährige Amtszeit des derzeitigen Staatspräsidenten Sergio Mattarella endet am 3. Februar. Mehr als 1.000 Senatoren, Abgeordnete und Regionalvertreter sind zur Wahl aufgerufen. Der ehemalige Regierungschef und Medienunternehmer Silvio Berlusconi zog seine Kandidatur am Sonnabend zurück. (AFP/jW)