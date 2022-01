Gespräche mit Taliban in Norwegen begonnen

Oslo. Vor dem Hintergrund einer drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan sind die Taliban zu offiziellen Gesprächen mit westlichen Vertretern in Oslo eingetroffen. Zum Auftakt kam die von Außenminister Amir Khan Muttaqi geführte Delegation am Sonntag mit »Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft« zusammen, wie die norwegische Regierung mitteilte. Die Gespräche bedeuteten »keine Legitimation oder Anerkennung der Taliban«, betonte Norwegens Außenministerin Anniken Huitfeldt vor Beginn des Treffens. »Aber wir müssen mit den Behörden sprechen, die de facto das Land regieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass die politische Situation in eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe mündet.« Die Taliban ihrerseits hatten zuvor die Hoffnung auf verbesserte Beziehungen zum Westen bekundet. An diesem Montag und Dienstag sind Treffen mit westlichen Diplomaten geplant. (AFP/jW)