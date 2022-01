Google: Einspruch gegen Milliardenstrafe

Brüssel. Der Rechtsstreit um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro gegen den Internetkonzern Google kommt vor das höchste Gericht der EU. Google ist der wichtigste Profitbringer des Mutterkonzerns Alphabet Inc. und hat eigenen Angaben zufolge beim EuGH Einspruch gegen ein Urteil der Vorinstanz eingelegt, wie das Unternehmen am Freitag auf Nachfrage bestätigte. Das Gericht hatte im November geurteilt, dass Google mit seinem Preisvergleichsdienst vorsätzlich Konkurrenten benachteiligte und eine deswegen von der EU-Kommission verhängte Strafe rechtens sei. (dpa/jW)