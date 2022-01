Intel: Zwei neue Chipfabriken in den USA

Santa Clara. Intel baut für mehr als 20 Milliarden US-Dollar zwei Chipfabriken in den USA. Die Produktion in den Anlagen im US-Bundesstaat Ohio soll 2025 beginnen, wie der IT-Riese am Freitag mitteilte. Insbesondere angesichts der aktuellen Chipengpässe hatten US-Politiker zuletzt verstärkt gefordert, die Halbleiterproduktion wieder stärker in den USA zu konzentrieren. Seit Jahrzehnten ist die Chipfertigung vor allem in Asien gebündelt. Die mehr als 20 Milliarden US-Dollar (17,6 Milliarden Euro) bezeichnete der Konzern als anfängliche Investition. (dpa/jW)