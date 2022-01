Russland, China und Iran beginnen Manöver

Teheran. Der Iran, Russland und China haben am Freitag ein gemeinsames Marinemanöver im Indischen Ozean begonnen. Nach Angaben Teherans nehmen elf Einheiten der iranischen Marine, drei Marineeinheiten der »Revolutionsgarden« sowie drei Einheiten aus Russland und zwei weitere aus China an den dreitägigen Übungen teil. Das Manöver finde in einem 17.000 Quadratkilometer großen Meeresgebiet statt. Die Ankündigung der Truppenübung erfolgte diese Woche während des Besuchs des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Moskau. (AFP/jW)