Linke-Fraktion legt Schwerpunkte fest

Berlin. Die Linke-Fraktion im Bundestag will die aus den steigenden Energiepreisen resultierenden Belastungen für Geringverdienende zu einem zentralen Thema ihrer Arbeit machen. »Das Leben muss bezahlbar sein für alle«, sagte Kofraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali zum Beschluss der Jahresauftaktklausur am Freitag in Berlin. Kofraktionschef Dietmar Bartsch regte an, den Mehrwertsteuersatz für Energie zeitweise zu senken. »Als Linke sind wir die soziale Opposition«, heißt es in dem auf der Klausurtagung beschlossenen Positionspapier. Mit Blick auf parteiinterne Auseinandersetzungen sagte Bartsch: »Wir arbeiten gemeinsam, um wieder zurückzukommen und auf die Erfolgsspur zu kommen.« (AFP/jW)