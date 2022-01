»Nordkreuz«-Verfahren eingestellt

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen zwei Mitglieder des rechtsterroristischen »Nordkreuz«-Netzwerks in Mecklenburg-Vorpommern nach mehr als vier Jahren beendet. Das Verfahren wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sei mangels hinreichenden Tatverdachts Anfang Dezember eingestellt worden, wie ein Sprecher der Deutschen Presseagentur am Freitag mitteilte. Öffentlich geworden war das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer nach einer Razzia im August 2017. Festnahmen gab es in der Folge nicht, das Verfahren lief weiter. (dpa/jW)