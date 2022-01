El Salvador: Opfer von Abtreibungsverbot frei

San Salvador. In El Salvador ist am Montag eine Frau auf Bewährung freigelassen worden, die zuvor neun Jahre wegen »schweren Mordes« in Haft verbracht hatte. Wie unter anderem der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur berichtete, wurde die Frau im Alter von 17 Jahren Opfer einer Vergewaltigung. Sie wurde schwanger, verlor das Kind jedoch nach gesundheitlichen Komplikationen bei einer Fehlgeburt. Wegen des angeblichen Schwangerschaftsabbruchs wurde sie später zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Die NGO »Bürgergruppe für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen« erklärte, bei der nun aus der Haft Entlassenen handle es sich um die vierte von insgesamt 17 Frauen in El Salvador, die zu Unrecht wegen Abbrüchen inhaftiert wurden. (jW)