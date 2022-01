Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Palm Springs, Kalifornien, wie seine Agentur am Donnerstag in Hamburg mitteilte. In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen eine internationale Karriere gelang. Seinen Durchbruch verdankte er dem britischen Kriegsfilm »Einer kam durch«. An der Seite von John Wayne war Krüger in »Hatari!« zu sehen, gemeinsam mit James Stewart und Peter Finch in »Der Flug des Phoenix«. Mit seinem Buch »Eine Farm in Afrika« ging Krüger unter die Schriftsteller. (dpa/jW)