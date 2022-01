Frankreich: Proteste der Lehrer lassen nach

Paris. Die Proteste gegen die Coronapolitik in Frankreichs Schulen haben nachgelassen. Eine Woche nach einer starken Mobilisierung folgten am Donnerstag nur wenige Lehrkräfte einem Streikaufruf der Gewerkschaften. Nach Angaben des Bildungsministeriums streikten an den Grundschulen knapp ein Prozent von ihnen; an den weiterführenden Schulen waren es gut zwei Prozent. Viele Lehrkräfte ärgern sich über die häufig geänderten Coronaregeln an den Schulen und haben außerdem Angst, sich bei ihren Schülern anzustecken. Derzeit herrscht in Frankreich eine Inzidenz von mehr als 3.000 Fällen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Die Impfquote bei Grundschulkindern liegt erst bei knapp zwei Prozent. Zudem war Bildungsminister Jean-Michel Blanquer in die Kritik geraten, weil er die Coronaregeln nach den Weihnachtsferien von seinem Urlaubsort Ibiza aus angekündigt hatte. (AFP/jW)