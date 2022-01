Litauen: Militäreinsatz an Belarus-Grenze

Vilnius. Litauen wird weiterhin Soldaten an die Grenze zu Belarus schicken, wo immer noch Asylsuchende auf den Übertritt in die EU warten. Das Parlament in Vilnius verlängerte am Donnerstag die Regelung weitergehender Befugnisse des Militärs um drei Monate bis zum 13. Mai. Die Abgeordneten folgten einstimmig dem Beschluss der Regierung des baltischen EU-Landes. Damit dürfen Soldaten weiter Fahrzeuge und Menschen im Grenzgebiet stoppen und durchsuchen. Die Sonderregelung wäre am 13. Februar ausgelaufen. Nach Regierungsangaben unterstützen gegenwärtig mehr als 1.000 Soldaten die Grenzbehörde bei ihrer Arbeit. Seit Monaten versuchen Tausende Asylsuchende, aus Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. (dpa/jW)