Regierung in Montenegro droht Scheitern

Podgorica. Die seit etwas mehr als einem Jahr amtierende montenegrinische Regierung von Ministerpräsident Zdravko Krivokapic steht kurz vor ihrem Scheitern. Der bisherige Koalitionspartner, die ökoliberale Partei URA, will ihr zusammen mit der Opposition das Vertrauen entziehen. Das Parlament soll gemäß einem Antrag der Regierungsgegner am 4. Februar zusammentreten, um über den Misstrauensantrag abzustimmen, wie das Nachrichtenportal cdm.me am Donnerstag unter Berufung auf den URA-Vorstand berichtete. (dpa/jW)