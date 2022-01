Hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

Rom. Mehrere private Hilfsorganisationen haben im zentralen Mittelmeer Hunderte Asylsuchende auf Booten aus Seenot gerettet. Die Crew des deutschen Schiffs »Louise Michel« nahm 62 Menschen von einem Schlauchboot aus an Bord, darunter einige Kinder und Babys, wie die Organisation des »Banksy-Schiffs« am Donnerstag mitteilte. Die Mannschaft der »Mare Jonio« rettete nach Angaben von Mediterranea Saving Humans in zwei Einsätzen insgesamt 208 Menschen aus Seenot. Am Donnerstag morgen teilte außerdem die Organisation Ärzte ohne Grenzen mit, fast 110 Bootsmigranten an Bord der »Geo Barents« geholt zu haben. (dpa/jW)