Pakistan: Tote nach Bombenanschlag

Lahore. Bei einer Bombenexplosion in einem beliebten Einkaufsviertel der pakistanischen Stadt Lahore sind mindestens zwei Menschen getötet worden. 22 weitere wurden bei dem Anschlag in der Millionenmetropole verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannte sich die Separatistengruppe Baloch Nationalist Army aus dem Südwesten des Landes zu dem Angriff. Das Ziel seien »Bankangestellte« gewesen, erklärte die Gruppe. Unter den Toten sei auch ein neunjähriges Kind, teilten Polizei und Rettungskräfte mit. (AFP/jW)