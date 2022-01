Mali verweigert Flugzeug der Bundeswehr Überflug

Berlin. Die Behörden im westafrikanischen Mali haben einem Flugzeug der Bundeswehr den Überflug und die Landung verweigert. Die Maschine vom Typ »A 400 M« mit rund 80 Soldatinnen und Soldaten an Bord sei nach Gran Canaria umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Nachrichtenagentur AFP, wie am Mittwoch abend bekannt wurde. Die Gründe für die verweigerte Genehmigung »befinden sich momentan in der Aufklärung«, fügte er hinzu. Die malischen Behörden hatten zuletzt Flugbewegungen des in dem Land stattfindenden UN-Militäreinsatzes Minusma, an dem auch die BRD beteiligt ist, eingeschränkt. Am Donnerstag erklärte ein Sprecher des Einsatzes, es habe eine Einigung mit den Behörden gegeben, die »Luftoperationen« würden voraussichtlich an diesem Freitag wieder aufgenommen. (AFP/jW)