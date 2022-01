Der frühere Chemnitzer Generalmusikdirektor Niksa Bareza ist tot. Er sei am Montag im Alter von 85 Jahren in Zagreb (Kroatien) gestorben, teilte das Theater Chemnitz am Mittwoch mit. Man werde ihm »ein ehrendes Andenken bewahren«. Bareza ist Träger des Sächsischen Mozartpreises. Vor seiner Arbeit in Chemnitz (2001–2007) war Bareza unter anderem Dirigent am Opernhaus Zürich und Chefdirigent der Grazer Philharmoniker. (dpa/jW)