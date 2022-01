Burkina Faso: Angriff auf französische Armee

Paris. Bei einer Explosion in Burkina Faso sind vier französische Soldaten verletzt worden. Der französische Generalstab teilte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag abend mit, dass das Geländefahrzeug der Soldaten mit einer improvisierten Sprengvorrichtung angegriffen wurde. Die Explosion ereignete sich demnach am Ausgang des Flughafens von Ouahigouya im Norden des Landes nahe der Grenze zu Mali. Die Soldaten waren den Angaben zufolge im Rahmen des Kampfeinsatzes »Barkhane« unterwegs. (AFP/jW)