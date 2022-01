Pakistan erhöht Sicherheitsstufe

Islamabad. In Pakistan ist nach mehreren Angriffen durch lokale Taliban die Sicherheitsstufe in den wichtigsten Städten und rund um Militäreinrichtungen erhöht worden. Das bestätigte ein Beamter des Innenministeriums am Mittwoch. Allein seit Montag habe es rund ein Dutzend Angriffe auf Einsatzkräfte sowie einen Konvoi mit aus Afghanistan zurückkehrenden Flüchtlingen gegeben, hieß es. Dabei seien mindestens drei Polizisten und ein Soldat getötet worden. Auch in der Hauptstadt Islamabad hatte es einen Angriff gegeben, was sehr selten ist. (dpa/jW)