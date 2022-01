Erste »Rafale«-Bomber in Griechenland

Athen. Die ersten sechs von 24 Kampffliegern, die Griechenland im Rahmen eines großen Rüstungsprogramms von Frankreich gekauft hat, sind am Mittwoch in Athen eingetroffen. Am Mittag überflogen die Jets des Typs »Rafale« die Akropolis, um später auf dem nahe gelegenen Militärflughafen Tanagra von dem rechten Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Empfang genommen zu werden. »Sie kommen«, hatte der Premier bereits am Vortrag getwittert und ein Video der Jets im Flug geteilt. Die restlichen Kampfbomber sollen bis 2023 ausgeliefert werden. (dpa/jW)