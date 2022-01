Mord an Hrant Dink: Aufklärung gefordert

Istanbul. Fünfzehn Jahre nach dem Mord an dem armenischen Journalisten Hrant Dink in der Türkei haben zahlreiche Menschen des Intellektuellen gedacht und die Aufklärung der Tat gefordert. Bis heute habe es keine effektiven Ermittlungen und Verurteilungen gegeben, teilte die Hrant-Dink-Stiftung am Mittwoch mit. Dink wurde am 19. Januar 2007 vor dem Redaktionsgebäude der von ihm gegründeten und ersten türkisch-armenischen Wochenzeitung Agos in Istanbul erschossen. Schon früh gab es Hinweise auf eine Verstrickung von Einsatzkräften und Behörden in den Mord. (dpa/jW)