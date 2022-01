Polizei zerstört Haus in Scheich Dscharrah

Jerusalem. Die israelische Polizei hat am Mittwoch das Haus einer palästinensischen Familie im von Israel annektierten Ostteil von Jerusalem zerstört. Noch vor Sonnenaufgang drangen die Beamten in dem Viertel Scheich Dscharrah in das Haus der Familie ein, die seit 2017 von der Räumung bedroht war, wie aus einem von den Einsatzkräften veröffentlichten Video hervorgeht. Der Anwalt der Familie erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Polizei habe 20 Menschen festgenommen, darunter sechs israelische Staatsbürger, die jedoch wieder freigelassen wurden. (AFP/jW)