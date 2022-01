EU: Noch weniger neue Autos

Brüssel. In der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr noch weniger neue Autos zugelassen worden als im Coronakrisenjahr 2020. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 2,4 Prozent auf 9,7 Millionen Autos, wie der europäische Branchenverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den vergangenen Monaten war der weltweite Mangel an Mikrochips ein wesentlicher Grund für den Rückgang. Besonders hoch sind die Verluste in der BRD. (dpa/jW)