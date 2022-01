Mindestens 82 Tote nach Regenfällen in Südafrika

Johannesburg. Das anhaltende Extremwetter mit starken Regenfällen in Südafrika hat bisher mindestens 82 Menschenleben gefordert. Die meisten der Opfer seien ertrunken oder auch vom Blitz erschlagen worden, teilte die zuständige Regierungsbehörde am Dienstag in einer Erklärung mit. In der Stadt Ladysmith waren auch am Dienstag mehrere Ortsteile teilweise meterhoch überflutet. Auch im Königreich Lesotho kam es zu Überschwemmungen. (dpa/jW)