Drei Tote in Tonga nach Vulkanausbruch

Nuku’alofa. Tongas Regierung hat in einer offiziellen Mitteilung seit der gewaltigen Eruption des Unterseevulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai im Pazifik mindestens drei Tote bestätigt. Es handele sich um zwei Tongaer und einen britischen Staatsbürger, teilte das Büro von Premierminister Siaosi Sovaleni am Dienstag mit. Die Kommunikationsverbindungen zu dem Inselreich waren seit dem Ausbruch am Sonnabend stark eingeschränkt. Infolge der »beispiellosen Katastrophe« seien auch Verletzte gemeldet worden, hieß es weiter. Das UN-Nothilfebüro OCHA berichtete am Dienstag in Genf, auf dem Archipel seien mindestens 50 Häuser zerstört und 100 weitere beschädigt worden. (dpa/jW)