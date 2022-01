Indonesien baut neue Hauptstadt

Jakarta. Das indonesische Parlament hat den Weg für den Bau einer neuen Hauptstadt auf der Insel Borneo freigemacht. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Dienstag von den Abgeordneten mit großer Mehrheit angenommen. Präsident Joko Widodo hatte 2019 angekündigt, die langsam im Meer versinkende Megametropole Jakarta auf der Insel Java als Hauptstadt aufgeben zu wollen. Die Kosten für den Umzug in die Provinz Ostkalimantan betragen 32 Milliarden US-Dollar (28 Milliarden Euro). Am Montag war bekanntgeworden, dass die neue Hauptstadt Nusantara heißen soll. (dpa/jW)