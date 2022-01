Metsola neue Präsidentin von EU-Parlament

Strasbourg. Die Christdemokratin Roberta Metsola aus Malta ist die neue Präsidentin des EU-Parlaments. Die Abgeordneten in Strasbourg wählten die 43jährige am Dienstag im ersten Wahlgang mit 458 von 616 abgegebenen gültigen Stimmen an ihre Spitze. Metsola folgt auf den vergangene Woche unerwartet gestorbenen italienischen Sozialdemokraten David Sassoli, dessen Amtszeit im Januar regulär ausgelaufen wäre. Sie setzte sich am Dienstag gegen Bewerber aus zwei anderen Fraktionen durch. Die Linke hatte die Spanierin Sira Rego ins Rennen geschickt, die Grünen die Schwedin Alice Bah Kuhnke. (dpa/jW)