Spielwarenindustrie ist Pandemiegewinner

Nürnberg. Die deutsche Spielwarenbranche geht auch aus dem zweiten Pandemiejahr als einer der Krisengewinner hervor. Nach einem Plus von elf Prozent im Jahr 2020 verzeichnete die Branche 2021 noch einmal vier Prozent mehr, wie der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Umsätze näherten sich der Marke von vier Milliarden Euro.(dpa/jW)