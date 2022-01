Baerbock in Moskau: Keine Alternative zu Dialog

Moskau. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat bei einem Besuch in Moskau eine Rückkehr der »Konfliktparteien« Russland und Ukraine an den Verhandlungstisch gefordert. Zum Dialog gebe es »keine Alternative«, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Dienstag. Baerbock forderte eine zügige Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Prozesses, in dem eine politische Lösung des Ukraine-Konflikts verhandelt wird. »Mit Blick auf die Faktenlage vor Ort und die Umsetzung des Minsker Abkommens« gebe es zwar »unterschiedliche Sichtweisen«. Deutschland und Russland hätten sich aber zu der Minsker Friedensvereinbarung bekannt und sich darauf verständigt, »schnellstmöglich« Schritte einzuleiten, um ein neues hochrangiges Treffen im Normandie-Format zu ermöglichen. (AFP/jW)