Ansarollah greifen Ziele in Emiraten an

Abu Dhabi. Bei einem Angriff auf drei Tanklastwagen in Abu Dhabi sind drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Montag mitteilte, explodierten die mit Treibstoff beladenen Lastwagen und gingen in Flammen auf. Dabei wurden laut Behördenangaben sechs weitere Menschen verletzt. Die VAE sind aktives Mitglied der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition gegen die große Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah. Die Rebellengruppe übernahm die Verantwortung für den Angriff und kündigte »eine wichtige Erklärung« an. (AFP/jW)