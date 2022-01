Mehr E-Autos in BRD zugelassen

Frankfurt am Main. Der Marktanteil von Neuwagen mit Batterieantrieb hat sich in Deutschland im vergangenen Jahr etwa verdoppelt. Von insgesamt 2,6 Millionen neu zugelassenen Pkw waren nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 26 Prozent rein elektrisch oder in Kombination mit einem Verbrennungsmotor unterwegs. Das waren fast 93 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das KBA am Montag mitteilte. Der Marktanteil reiner Elektroautos mit batterieelektrischem Antrieb (BEV) verdoppelte sich auf 13,6 Prozent. Die Nachfrage wird von staatlichen Förderprämien angekurbelt. (Reuters/jW)