Neues Geschäfsmodell für »Luca«-App

Berlin. Die Macher der in die Kritik geratenen »Luca«-App sind den Bundesländern in den laufenden Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung entgegengekommen. Die Länder müssen sich nicht mehr für ein volles Jahr auf die Nutzung verpflichten, sondern können sich Monat für Monat entscheiden, ob die Gesundheitsämter die Daten im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie nutzen wollen, teilte die Betreibergesellschaft am Montag in Berlin mit. Gleichzeitig wurden die Preise halbiert. Zuletzt hatten sich Berichte gehäuft, dass Polizeibehörden versucht haben, auf Daten der App zuzugreifen. Es gibt auch Zweifel am Nutzen für die Gesundheitsämter. Schleswig-Holstein hat die Verträge bereits gekündigt. (dpa/jW)