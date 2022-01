BRD und China wollen Beziehungen ausbauen

Beijing. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang wollen die deutsch-chinesischen Beziehungen ausbauen. In einem Telefonat tauschten sich beide am Montag nach einer kurzen Mitteilung von Regierungssprecher Steffen Hebestreit »über eine Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und der Wirtschaftsbeziehungen« aus. Li sagte nach Angaben von Xinhua, dass China der Entwicklung der Beziehungen zu Deutschland große Bedeutung beimesse. Beide Länder unterstützten Multilateralismus und freien Handel. Beijing hoffe, dass Deutschland weiter eine »positive Rolle« in der Förderung der Beziehungen zwischen China und der EU spiele. (dpa/jW)