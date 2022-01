MV-Werften: Land muss Kredit nicht auszahlen

Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss einen Millionenkredit an den Mutterkonzern der insolventen MV-Werften, Genting Hongkong, vorerst nicht auszahlen. Das Landgericht Schwerin wies am Montag einen Antrag von Genting auf einstweilige Verfügung ab. Der Konzern habe nicht hinreichend darlegen können, dass er ohne die Auszahlung der 78 Millionen Euro in eine existentielle Notlage geraten würde. Das Land hatte Genting im Juni 2021 einen Kredit gewährt, um eine für 2024/2025 prognostizierte Liquiditätslücke zu schließen. Doch Genting meldete die Auszahlungsnotwendigkeit im Dezember 2021 an. Das Land verweigerte die Auszahlung. Am vergangenen Montag meldete Genting Insolvenz für die MV-Werften mit rund 2.000 Beschäftigten an, für die die Auszahlung der Dezemberlöhne am Montag nun endlich begonnen hat. (dpa/jW)