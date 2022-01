Sudan: Massenprotest gegen Militärherrschaft

Khartum. Zehntausende haben am Montag erneut gegen die Militärherrschaft im Sudan protestiert. Auf ihrem Weg zum Präsidentenpalast in der Hauptstadt Khartum, Sitz von General Abdel Fattah Al-Burhan, wurden sie von Einsatzkräften mit Tränengas beschossen, wie ein Zeuge Reuters berichtete. In Twitter-Nachrichten hieß es zudem, dass scharfe Munition gegen unbewaffnete Protestierende eingesetzt werde, es habe drei Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Al-Burhan hatte am 25. Oktober die zivilen Vertreter in der Übergangsregierung abgesetzt. Bei den daraufhin einsetzenden Massenprotesten sind nach Angaben des Sudanesischen Ärztekomitees mindestens 63 Menschen getötet worden. Am Sonntag waren Sanitäter zum Büro der Staatsanwaltschaft marschiert und hatten die Angriffe auf medizinisches Personal und Verletzte in den Krankenhäusern sowie den Einsatz von Tränengas in den Krankenstationen verurteilt. (Reuters/jW)