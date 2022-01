GdP fordert Klarheit zu Spitzenbesetzung bei Bundespolizei

Wolfgang Kumm/dpa Der alte Mann rechts im Bild hatte noch seine schützende Hand über den rechtsgewalkten Chef der Bundespolizei gehalten. Die fehlt Dieter Romann ((nicht)links) jetzt

Berlin. Die Gerüchte über eine bevorstehende Ablösung von Bundespolizeipräsident Dieter Romann haben die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf den Plan gerufen: »Die ungeklärte Personalfrage ist ein großer Unsicherheitsfaktor«, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Andreas Roßkopf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Wir wollen schnellstmöglich wissen, ob da was dran ist.« Das für diese Personalfrage zuständige Bundesinnenministerium ließ seine Pläne zu Romanns Zukunft aber weiter offen. Ein Ministeriumssprecher stufte die Berichte über dessen Ablösung am Montag als »reine Spekulation« ein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe »auf Ebene der Behördenleiter bislang keine Personalentscheidung getroffen«.

In Koalitionskreisen wurde gegenüber AFP die Erwartung geäußert, dass der seit 2012 amtierende Romann kurz vor der Ablösung stehen könnte. Zuvor hatten das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Süddeutsche Zeitung von Plänen für einen Wechsel an der Spitze der Bundespolizei berichtet. Romann war Berichten zufolge ab 2015 hinter den Kulissen als Kritiker der Flüchtlingspolitik von Exkanzlerin Angela Merkel (CDU) in Erscheinung getreten. Auch werden ihm weiter gute Kontakte zum abgelösten Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, nachgesagt. (AFP/jW)